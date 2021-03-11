الشارقة وشباب الأهلي «الطريق مختلف» في كأس السلة!

علي معالي (دبي)

كشف اتحاد كرة السلة النقاب عن نظام وقرعة كأس رئيس الدولة، والتي تقام من 17 مارس إلى 3 أبريل، بمشاركة 10 أندية، هي: شباب الأهلي، النصر، الوصل، الشارقة، الظفرة، البطائح، بني ياس، الجزيرة، الوحدة، والعين.

تقام المسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ونظراً لعدم تنظيم الكأس في الموسم الماضي 2019-2020، واستناداً إلى ترتيب الدوري موسم 2019-2020، تم وضع الشارقة بطل دوري 2019- 2020 على رأس المجموعة الأولى، والوصيف «شباب الأهلي» على رأس الثانية، وجرت قرعة عشوائية

ولتثبيت باقي الفرق الثمانية، على أن تقام المباريات على ملاعب محايدة.

وأسفرت القرعة عن لقاء الظفرة مع الوحدة على صالة الجزيرة، والوصل مع النصر على صالة شباب الأهلي 17 مارس، في الدور التمهيدي، وفي ربع النهائي يعلب الشارقة مع الجزيرة بصالة بني ياس، وبني ياس مع الفائز من الظفرة والوحدة، على صالة الجزيرة، وشباب الأهلي مع البطائح بصالة الشارقة، والعين مع الفائز من الوصل والنصر يوم 20 مارس.

ومن خلال القرعة المعلنة، من المتوقع أن يلتقي شباب الأهلي والشارقة في حال استمرار فوزهما حتى النهائي، حيث تقع فرق البطائح والعين والفائز من مباراة النصر والوصل في طريقه للنهائي، أما الشارقة فيقع في طريقه الجزيرة وبني ياس والفائز من الظفرة أو الوحدة، ليتكرر مسلسل اللقاءات الحاسمة بين الفريقين في المباريات النهائية، حيث يلعب الفريقان غداً نهائي الدوري للموسم الثاني على التوالي، في مباراة ثالثة فاصلة تقام على صالة شباب الأهلي بعد فوز «الفرسان» ذهاباً و«الملك» إياباً.



