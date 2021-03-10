جوارديولا: مفاوضات العقد الجديد لأجويرو تتأجل إلى الصيف

مانشستر (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي: إن ناديه متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، لن يتخذ قراراً بشأن مستقبل الهداف التاريخي سيرجيو أجويرو حتى انتهاء الموسم.

وخاض لاعب الأرجنتين 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة و«كوفيد-19».

وشارك أجويرو «32 عاماً» أساسياً للمرة الأولى خلال أربعة أشهر في فوز السيتي 2-1 على وستهام بالدوري الشهر الماضي، لكنه ظل على مقاعد البدلاء، دون الاستعانة به أمام ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

وينتهي عقد أجويرو، الذي انضم إلى السيتي من أتلتيكو مدريد في 2011، بنهاية الموسم الجاري، وقال جوارديولا: إن المفاوضات بشأن العقد الجديد ستتأجل للصيف.

وأضاف: «نتحدث مع أجويرو، ويجب أن ننتظر ما سيحدث في نهاية الموسم، وأعتقد أن النادي تحدث مع وكيله ويدرك الموقف».

ويستضيف السيتي، الذي يتقدم بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، ساوثهامبتون اليوم «الأربعاء».