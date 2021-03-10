البرازيل تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا

سجلت البرازيل مجدداً، حصيلة قياسية للوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وذلك بعد أشد الأسابيع فتكاً في ظل جائحة كورونا حتى الآن.

وبحسب بيانات أصدرتها وزارة الصحة في برازيليا مساء الثلاثاء، توفي 1972 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكان الرقم القياسي السابق قد بلغ 1910 شخصاً وتم تسجيله يوم الأربعاء الماضي، بعد 1641 وفاة في اليوم السابق له.

وتوفي 268 ألفاً و370 شخصاً بشكل إجمالي بسبب كورونا في البرازيل، بحسب بيانات وزارة الصحة. وتم تسجيل 70 ألفاً و764 إصابة جديدة في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 11.1 مليون حالة.

وتأتي البرازيل بذلك في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والهند من حيث الأرقام المرتفعة.