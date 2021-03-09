السلام.. منهج عمل

الرؤية الإماراتية للمرحلة المقبلة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار.. رؤية ثابتة عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.. رؤية تعمل على ترسيخ هذا المسار منهج عمل، بما يكفل الوصول إلى حلول لمختلف قضايا المنطقة، ويحقق مصلحة شعوبها.

تأكيدات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بضرورة بدء مشوار عودة سوريا لمحيطها الإقليمي، تنطلق من هذه الرؤية، ذلك أن عودة الاستقرار والأمن في أي بلد هي مصلحة عامة للمنطقة، لكن تحقيق هذا الأمر يتطلب جهداً دولياً وعربياً عبر الحوار بين جميع الأطراف لتبديد العقبات أمام فتح باب العمل المشترك مع دمشق، وأهمها قانون العقوبات الاقتصادية الذي يقيّد أي جهد للتعاون ويزيد من صعوبة حركة القطاع الخاص.

استمرار الأزمات والصراعات في المنطقة لن يصب في مصلحة أحد، وينعكس على مستقبل الشعوب، ويُعيق تحقيق التنمية واستدامتها للأجيال المقبلة.. لذلك فإن كل جهد أو تحرك دولي يصب في إطار جمع أطراف الأزمات على طاولة الحوار، وأي مسعى لوقف صوت الرصاص وتقويض الإرهاب وإحلال الاستقرار، يتطلب دعمه وتعزيزه كونه يشكل صوتاً للسلام.

المباحثات الإماراتية الروسية التي جرت في الإمارات، تتوج جهود الدولتين الدائمة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وتبرز الدور الإماراتي الإقليمي المهم بالسعي إلى إيجاد حلول لقضايا المنطقة، وتؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الروسية لتطوير التعاون، والعمل على مشاريع مشتركة جديدة بين البلدين.

"الاتحاد"