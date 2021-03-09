تحت رعاية سيف بن زايد.. معرض واجهة التعليم ينطلق افتراضياً 22 مارس الحالي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2021 افتراضياً 22 مارس الحالي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف حول الفرص التعليمية واتجاهات التعليم المستقبلي، في ضوء الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس في كلية الشرطة أبوظبي، تحدث فيه ممثلو اللجنة المنظمة للحدث، وعدد من ممثلي الشركاء، من بينهم العقيد الدكتور خلفان النقبي مدير مركز المؤهلات الأمنية بالإدارة العامة لتطوير الكفاءات بوزارة الداخلية، وهزاع إبراهيم المنصوري مستشار وزير التربية والتعليم الإعلامي - مدير الاتصال الحكومي والإعلام التربوي، وأبو بكر محمد المرزوقي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية في مجموعة اتصالات القطاع الأمني، ومريم أهلي ممثل الإدارة التنفيذية لمعرض واجهة التعليم.

وأكدت الدكتورة موزة سعيد البادي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2021 فرصة ثرية لتبادل الخبرات والرؤى، من خلال تواجد نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من داخل دولة الإمارات ومن خارجها.

وقال: بلغ عدد الجامعات والجهات المشاركة ما يقارب من 100 جهة تمثل دولاً من بينها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وماليزيا، وأستراليا والعديد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى دولة الإمارات، مشيرة إلى وجود العديد من بين الجامعات المشاركة ضمن قائمة أفضل 10 جامعات، وأفضل 50 جامعة، وأفضل 100 جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى العديد من الهيئات والمؤسسات والمعاهد التعليمية.

وأضافت البادي: يشارك في هذا المؤتمر نخبة من المتحدثين الرسميين يمثلون الوزارات والهيئات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تناقش محاور استراتيجية تخص قضايا التعليم الأساسي والتعليم العالي، ومن أهمها الابتكار في المستقبل وريادة الأعمال، والعمل التطوعي الخيري، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال عرض 15 ورقة علمية، والعمل على خلق حلقة وصل بين الجانب الأكاديمي وصناع القرار والجهات التنفيذية.

وأكد العقيد الدكتور خلفان النقبي مدير مركز المؤهلات الأمنية بالإدارة العامة لتطوير الكفاءات بوزارة الداخلية، أهمية المشاركة في معرض «واجهة التعليم» ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2021، والتي تعزز الدور المجتمعي للوزارة وشراكاتها في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأضاف: إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي تأكيداً على حرصنا في الإسهام بتعزيز الشراكات المجتمعية، ودعم الجهود الوطنية التي ترتقي بجودة الحياة للمجتمع الإماراتي. إلى جانب أن مشاركتنا في هذا المعرض الهام، تأتي في إطار الحرص على تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، ودورهم الإيجابي في كافة المناحي والمجالات.

وذكر عبد الله إبراهيم الأحمد - النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في اتصالات: «تعتز (اتصالات) بمشاركتها في النسخة السابعة من معرض واجهة التعليم بصفتها الراعي الرئيسي لهذا الحدث، بما يجسد حرصها والتزامها المتواصل على المساهمة بدعم قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتماشى هذا المعرض مع رؤية الإمارات الهادفة إلى مد جسور العلم والمعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في الاستثمار في الأجيال القادمة، ليصبحوا قادة المستقبل.

الحدث الأهم

قال هزاع إبراهيم المنصوري - مستشار وزير التربية والتعليم للإعلام: «يعد معرض واجهة التعليم من المناسبات المهمة والمدرجة على خريطة التقدم المعرفي والفكري في الدولة، والتي تعد حلقة وصل بين طلبتنا ومؤسسات التعليم العالي، المتمثلة في معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط، الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يسبغ دائماً على التعليم كافة أشكال الدعم والرعاية، فكل الشكر والتقدير لسموه».

وأضاف: أن تنظيم هذا الحدث البارز، في ظل هذه الأوضاع الصحية المستجدة، ورغم تعقيدات الظرف الحالي، يعد إنجازاً يحسب للقائمين على هذا المعرض، ونحن في أمس الحاجة إلى أن يظل طلبتنا والمختصين وأعضاء الهيئات التدريسية والمجتمع على تماس مباشر مع آخر المستجدات التعليمية وفضل الممارسات التربوية، حتى نظل في دائرة التنافسية العالمية، تحقيقاً للخمسين، ورؤية الدولة المستقبلية.

وأشار المنصوري إلى أن هذه المشاركة لوزارة التربية والتعليم في هذا الحدث، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، هناك حرص دائم وتوجيهات من معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والمهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، على أهمية التركيز على مثل هذا النوع من الفعاليات الوطنية بالغة الأهمية.

وأكد أن دولة الإمارات أصبحت اليوم قبلة لهذا النوع من المعارض والمؤتمرات التعليمية، وهناك توجه على المستوى الوطني لتنظيم الأحداث التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات التعليمية، والمسارات المتطورة وآليات التعلم الحديثة، حتى نأخذ بأفضلها، وإدراجها ضمن منظومتنا التعليمية.