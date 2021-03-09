السعودية: 390 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 380 ألفاً و572.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حول المستجدات المتعلقة بالفيروس، إلى أن مصالحها رصدت 5 وفيات جديدة بالفيروس. وهو ما يرفع مجموع الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6539 حالة.

كما لفتت الوزارة إلى أنها أحصت 306 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 371 ألفاً و338.