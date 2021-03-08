فوري وحاسم

‏‎لم يعد ممكناً السكوت على الإرهاب الحوثي اليومي، بصواريخه البالستية، وطائراته المسيّرة المفخخة، تجاه المملكة العربية السعودية. وبات على العالم التحرك لوقف هذه الاعتداءات التي تشكل استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية.

‏‎من الأعيان المدنية في خميس مشيط وجازان، إلى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، ومرافق «أرامكو» في الظهران، يتمادى «الحوثيون» في تهديدهم المدنيين والأعيان المدنية، باستهدافهم أمن الطاقة العالمي، ما يشكل دليلاً جديداً على تعمدهم تقويض استقرار المنطقة.

‏‎الإمارات في إدانتها واستنكارها بشدة الاعتداءات الجبانة لميليشيات الحوثي الإرهابية، تجدد التضامن الكامل مع المملكة الشقيقة، والوقوف معها ضد أي تهديد، انطلاقاً من أن أمن البلدين كل لا يتجزأ، وتحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تهدد بكوارث كبرى.

‏‎السكوت على التصعيد الحوثي الذي تبدو خلفه إيران بقوة، لاسيما لجهة تزويد ذراعها الإرهابية بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة، يهدد بجر المنطقة إلى المزيد من العنف، وتدمير كل الجهود الأممية التي تم بذلها حتى الآن لدفع الحل السياسي إلى الأمام في اليمن.

‏‎لن يحقق الحوثيون، ومن يقف خلفهم شيئاً في استمرارهم بالإرهاب، سوى خيبة الأمل.

"الاتحاد"