المرأة وعالم «كورونا»

احتفالية العالم بيوم المرأة لهذا العام، تستقي عنوانها من الظروف التي تعايشها الدول والشعوب حالياً، بالوقوف في وجه جائحة ألقت بظلالها صحياً واجتماعياً واقتصادياً على المجتمعات والأفراد، حيث كان للمرأة دورها المهم في عالم «كوفيد- 19»، فرغم الأزمة وتداعياتها فإن المرأة أثبتت بمساهماتها في مختلف مواقعها قدرتها على الوقوف في وجه التحديات والتأكيد على مستقبل مشرق من المساواة.

في مجال المشاركة خلال الجائحة، أثبتت الإماراتية قدرتها على النجاح في مهامها الممتدة من الأسرة إلى العمل وحتى الإبداع، ناهيك عن أنها كانت في معترك التصدي للفيروس من خلال وقوفها في مقدمة خط الدفاع الأول، في مختلف القطاعات، قيادياً وصحياً وتطوعياً، كما برزت جهودها في إنجازات عديدة استطاعت الدولة تحقيقها خلال الجائحة في مجال الطاقة النووية السلمية والفضاء.

أما في مجال حماية المرأة، فقد تم إقرار مختلف الإجراءات لضمان سلامتهن في مواقع العمل بالقطاعين العام والخاص، وتفعيل آلية العمل عن بُعد لرعاية أطفالهن الدارسين «عن بُعد»، كما امتدت هذه الحماية للمرأة خارجياً عبر مبادرات نفذتها الدولة لحماية الأفراد من الجائحة وتأثيراتها.

لا يمكن سرد حجم تفوق المرأة في مؤشرات عديدة محلياً، فهي كثيرة وتتوزع على مختلف القطاعات، نتيجة توجيهات القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي جعلت تجربتنا المحلية في تمكين المرأة محل إشادة وتقدير إقليمياً ودولياً.

"الاتحاد"