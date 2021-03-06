مساواة تامة

بكل التقدير والاحترام، تحظى جميع فئات المجتمع برعاية واهتمام القيادة الحكيمة. والمرأة على وجه التحديد، تحققت كامل طموحاتها، بدعم القيادة التي كفلت لها كل الحقوق، ووفرت لها أطر الحماية والمساندة الضرورية للقيام بدورها في المجتمع.

وفي اليوم العالمي للمرأة، يمكن للإماراتية أن تفاخر بمختلف المحافل الدولية، بما حققته من مكاسب استثنائية نالتها في شتى القطاعات، بالجهود المتواصلة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

فالمرأة تضطلع الآن بأدوار قيادية مهمة في المجتمع وفي القطاعين العام والخاص، وفي الحكومة نفسها، بما يتيح لها الإسهام بجهد وافر، جنباً إلى جنب مع الرجل، في مسيرة التنمية ونهضة الدولة.

لم يكن ذلك ليتحقق لولا الأسس والأطر التشريعية الراسخة التي تم وضعها لضمان حقوق المرأة، مع توفير الآليات اللازمة لتيسير قيامها بمختلف أدوارها داخل الأسرة وفي سوق العمل، بما يضمن باستمرار استقرار المجتمع وتقدم الدولة.

وتمثل المساواة بين الجنسين، الأساس الراسخ لتمكين المرأة في إطار سعي وحرص القيادة على ضمان كامل حقوق الإنسان لمختلف أطياف المجتمع، من دون تمييز، انطلاقاً من المادة الدستورية التي تنص على أن الجميع متساوون أمام القانون.

"الاتحاد"