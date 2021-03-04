القرية العالمية تسجل رقماً قياسياً جديداً في «جينيس»

تمكنت القرية العالمية من تسجيل رقم جديد في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقما قياسيا في إطار احتفالاتها بموسم اليوبيل الفضي محققة 16 رقما حتى الآن.

ونجح فريق القرية العالمية في تحقيق الرقم «أكبر عدد من الأشخاص يحملون لافتة توجيهية في فيديو واحد» كجزء من المبادرات المؤسسية التي أطلقتها الوجهة لتحفيز الموظفين والشركاء على أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وساهم في تحقيق هذا الرقم أكثر من 60 عضوا من فريق العمل في القرية العالمية الذين شاركوا في مكالمة فيديو خاصة لدعم حملة التطعيم وتحفيز الآخرين على المشاركة تماشيا مع مبادرة الوجهة لتوفير بيئة صحية وخالية من وباء كوفيد-19 في الدولة.

كان تحقيق الرقم قد نجح بعد أن حمل كل المشاركين في المكالمة لافتة كتب عليها «لقد تلقيت التطعيم- وأنت هل تلقيته؟».