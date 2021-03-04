فيرونيكا تتتوج بلقب السيدات في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

الختم (الاتحاد)

توجت الفارسة الإيطالية فيرونيكا سيميولا بلقب كأس مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي أقيم اليوم في قرية بوذيب العالمية بالختم، وسط مشاركة 81 فارسة، وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «اف ايه ناردي كبير» لإسطبلات الريف، قاطعاً المسافة بزمن 4:27:00 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 23.47 كلم/ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة فاطمة محمد إبراهيم على صهوة «ويرما الأزرق» لإسطبلات العاصفة 3، مسجلة 4:29:24 ساعة بمعدل سرعة بلغ 23.26 كلم/ساعة.

وحلت في المركز الثالث نسرين علي خالد على صهوة «كابليستيك لارزاك» لإسطبلات سيح السلم، بزمن 4:29:37 ساعة ومعدل سرعة 23.47 كلم/ساعة.

واحتلت الفارسة نورا عبدالله البستكي المركز الرابع على صهوة «فيريس دو بيرسكير» لإسطبلات البوادي مسجلة زمناً قدره 4:38:44 ساعة بمعدل سرعة 22.48كلم/ساعة، وجاءت في المركز الخامس شيخة أحمد محمد عتيق على صهوة الجواد «جمرة» لإسطبلات «ام7» وحققت زمناً 4:42:03 ساعة بمعدل سرعة 22.21كلم/ساعة.

وفي السباق الدولي نجمة واحدة، الذي أقيم بمشاركة 50 فارساً وفارسة، تقاسم الصدارة كل من عبدالحميد محمد على صهوة «ديبلومات دالونتز» للفريق الملكي البحريني، مع رفيقه الفارس اندار مانجال سينج على صهوة الجواد «فيلابيروتشو»، وسجلا زمناً قدره 6:36:24 ساعة بمعدل سرعة 15.81 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثالث جونجدرا سينج على صهوة «مزاحم» لإسطبلات العاصفة 2، بزمن قدره 6:40:13 ساعة، وحل في المركز الرابع خليفة إبراهيم المرزوقي على صهوة «التشيري» لإسطبلات المغاوير 3، وسجل زمناً قدره 6:41:26 ساعة، فيما جاء في المركز الخامس جانبات سينح بابودان على صهوة «شيركان»، وهو أيضاً لإسطبلات المغاوير وسجل زمن وقدره 6:41:28 ساعة.

وعقب ختام الشوط، قام أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بتتويج الفائزات، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي بالاتحاد، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

وتتواصل فجر فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة غدا بإقامة سباق القدرة لمسافة 155 كلم المصنف دولياً بنجمتين على مدى يومين، وتبلغ مسافة السباق في اليوم الأول 84 كيلومتراً، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني «السبت» 71 كيلومتراً، ويقام إلى جانب ذلك سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات.