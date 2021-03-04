مهندس يترك مجاله للبحث عن سم العقارب!

ارتدى المهندس المصري أحمد أبو السعود معطف الأطباء الأبيض، وعلى طاولة معدنية أمسك بذيل أحد العقارب بملقط معدني، مسلطا موجة كهربائية عليه ليفرز قطرة من السم داخل انبوب صغير... إنها "مملكة العقرب" المصرية.

على بعد حوالى 800 كيلومتر نوب غرب القاهرة وعلى طريق أسفلتية تَسَع سيارتين، تنتشر على جانبيها مزارع النخيل وترتفع من ورائها على بعد الكثبان الرملية والجبال في صحراء محافظة الوادي الجديد، تقود لافتة معدنية زرقاء إلى المشروع.

ويظهر بناء أبيض مكون من طبقتين، محاطا برقعة زراعية خضراء تلطف من حر الظهيرة في صحراء الواحات الداخلة، حيث يجمع أبو السعود العقارب التي تعتبر رأسمال مشروعه ومصدر ثروته.

وداخل المبنى يوجد المعمل المكون من غرفتين، تضم إحداهما عشرات الرفوف التي تحمل علباً وصناديق ملونة تمكث داخلها العقارب بعد وضع الرمال فيها، والأخرى يُجري فيها فريق "مملكة العقرب" عمليات استخلاص السموم.

ويقول "أنا من أهالي الوادي وهنا كل بيت لديه قصة مع لدغات العقارب سواء العامل في الحقل أو الأطفال الصغار في البيوت.. إنها مشكلة كبيرة جدا".

وأضاف "كنت أتصفح الانترنت مصادفة ووجدت أن سم العقرب من أغلى أنواع السموم وقلت لِمَ لا نستغل هذه البيئة الصحراوية فيكون العقرب شيئا نافعا لا آفة ضارة"، وخصوصا أن الوادي الجديد يمثل نحو 44% من مساحة البلاد.

ويوضح أبو السعود أن العقرب الواحد ينتج نصف مليغرام من السم والغرام الكامل يحتاج بين 3000 و3500 عقرب تقريبا "والأهم هو درجة النقاء والجودة".

ويُنقل السم السائل المستخلص في حافظات باردة إلى العاصمة لاجراء عمليتي التجفيف والتعبئة.

ويوضح أبو السعود إن المشروع يعتمد على أهالي القرى القريبة لعملية الصيد.

ويقول "نختار من كل قرية عاملاً أو اثنين ثم ندرّب الجميع ونزوّدهم الأدوات الواقية لإتمام هذه العملية".

ويُعطى المزارعون قفازات وملاقط معدنية وأحذية طويلة وسترات فسفورية وأمصالاً لتنفيذ عملية الصيد وفي المساء، تُستَخدَم نظارات الرؤية الليلية.

وضع أبو السعود قفازاته الواقية وأمسك بملقط معدني وراح يبحث بجوار المبنى عن عقرب إلى أن وجد واحدا تحت حجر فالتقطه وأدخله إلى المعمل.

ودرس أبو السعود البالغ من العمر 44 عاما هندسة السيارات وعمل في مجال البترول لمدة 18 عاما إلى أن قرر في 2018 أن يترك مجاله وأن ينفذ مشروعه الخاص باستخلاص سم العقارب وبيعه إلى شركات الأدوية.

وفي مطلع 2018 قدّم أبو السعود وشريك له طلباً إلى المحافظة لتخصيص قطعة أرض بعيدة من التجمعات السكانية لبناء مزرعة ومعمل من أجل انتاج سم العقارب، فقوبل طلبهما بالترحيب وحصلا على 200 فدان لإقامة المشروع.

ويهدف أبو السعود إلى أن تكون مملكة العقرب "أكبر مركز على مستوى مصر والشرق الأوسط وأن يصل إلى دول مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة".





