«الروح الإيجابية» بطولة جديدة للألعاب الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

انطلقت بطولة الروح الإيجابية التي تنظمها جمعية الرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة «في سلاش» للرياضات الإلكترونية، ضمن مبادرة «الروح الإيجابية»، وتستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأكد سلطان بن ثعلوب الدرعي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، حرصهم على تنظيم مثل هذه البطولات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي وضعتها الجمعية، والتي تتمثل في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية، وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية.

وأشاد الدرعي بمبادرة الروح الإيجابية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي سنوياً، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والتي تهدف لترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على الجميع.