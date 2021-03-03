بعد تسجيل إصابات بـ«طفرة نيويورك».. إسرائيل تدرس إغلاقاً رابعاً

تدرس إسرائيل إغلاقاً رابعاً قبل الانتخابات المقررة في 23 الشهر الحالي، بعد تسجيل إصابات بطفرة نيويورك.

وقال منسق مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل بروفيسور نحمان أش، اليوم، إن «ثمة احتمالاً لأن نوصي بفرض إغلاق رابع قبل الانتخابات» التي ستجري في 23 مارس الحالي، وذلك وفقاً لمستوى انتشار الفيروس.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، تسجيل 4265 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، نصفهم تقريباً دون سن 19 عاماً، إثر إجراء 91,122 فحصاً، وانخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 4.8%.

وذكرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أن 40% من المصابين الجدد بكورونا هم من المجتمع العربي. وأضافت أن نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس في المجتمع العربي خلال الأسبوع الحالي وصلت إلى 14.2%، بينما النسبة في إسرائيل هي 6.2%.