«الكايت سيرف» تجتذب هواة الرياضة في أم القيوين

أم القيوين (وام)

يزخر شاطئ أم القيوين بالعديد من الأشخاص الذين يركبون الأمواج، خاصة من السائحين باستعمال لوحة تزحلق مشدودة بحبال إلى طائرة شراعية تلعب دوراً عبر تحكم في الطائرة الشراعية وتوجيهها، إذ يقوم اللاعب بحركات بهلوانية، كالقفز والارتفاع بعدة أمتار لتشد أنظار المشاهدين.

كما يتدرب الكثير من راكبي الأمواج على ركوب الأمواج بالجري على الشاطئ وبركوب الأمواج بالطفو عليها بالجسم، وحتى يمكنهم ذلك، عليهم أن ينتظروا حتى تبدأ موجة عالية في التحرك باتجاه الشاطئ ثم يقومون بأداء ما يعرف برفسة المقص في اتجاه الشاطئ، ويعتبر مركز الكايت بيتش أحد أهم أماكن ممارسة تلك الرياضة.

ويقول سلطان محمد العظم صاحب المركز، إن الكايت بيتش أم القيوين أول مركز تدريبي وترفيهي في رياضة التزلج على الماء والتجديف الواقف بالإمارات، وهو يجتذب الكثيرين من محبي اللعبة، خاصة من جانب الممارسين والسائحين الذين تستهويهم اللعبة، وتعد على رأس زيارتهم للشاطئ.

ونوه بأن لعبة الكايت سيرف عبارة عن ركوب أمواج البحر بوساطة لوح مصنوع من مادة خاصة تسمح بالتزحلق فوق الماء بسلاسة، وهي من أكثر الرياضات البحرية نمواً وانتشاراً، وأهم فوائدها للممارس.. تنشيط جميع العضلات بالجسم.

ويرى أن هذه الرياضة أنعشت السياحة على شواطئ الإمارة، إذ يمكن لراكب الأمواج مشاهدة الشواطئ من أعلى والاستمتاع بجمال الطبيعة والمياه الزرقاء الصافية.

وقال العظم، إن الأدوات التي تستخدم لممارسة ركوب الأمواج بسيطة، لكن الطائرة الشراعية تعتبر شيئاً أساسياً لممارسة التزلج، مشيراً إلى أن الطائرة الشراعية تأتي مختلفة الأحجام، لكن النوع الأكثر استعمالا هو القابل للنفخ الذي يساعد ممارس ركوب الأمواج على سهولة السيطرة والتحكم بالطائرة بفعل خفة وزنها.

ويضاف إلى الطائرة الشراعية لوح التزلج، وهو ثنائي الاتجاه، ويمكن ارتداؤه بسهولة، ويعتبر الحزام هو آخر الأدوات لربط المتزلج بالطائرة، وأوضح أن ركوب الأمواج بوساطة الشراع يعتبر من الرياضات المحببة للصغار قبل الكبار، وهي رياضة سهلة إذا تم الالتزام بقوانين السلامة.

وتسهم رياضة ركوب الأمواج في جذب السياح إلى إمارة أم القيوين لخوض هذه التجربة الفريدة من نوعها على الشواطئ الساحرة للإمارة مع وجود المدربين والمختصين بهذه الرياضة في مركز الكايت بيتش.