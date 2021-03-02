لجنة شؤون التعليم في المجلس الوطني الاتحادي تناقش ملف الرياضة

أبوظبي (الاتحاد)

وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، على تبني موضوع عام بشأن دعم الرياضة الوطنية، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة الموضوعات العامة خلال دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس من الفصل التشريعي السابع عشر.

حضر الاجتماع: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والأعضاء الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وشذى سعيد علاي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار بالهول الفلاسي، وعفراء بخيت العليلي.

وقال اليماحي، إن اللجنة اطلعت، خلال الاجتماع، على مقترح خطة عملها لتبني موضوعات عامة خلال دور الانعقاد الثاني، وفق اختصاصات ونطاق عمل اللجنة، ووافق أعضاء اللجنة على تبني موضوع عام حول سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم الرياضة الوطنية، وسيتم رفعه لرئاسة المجلس بعد صياغة محاوره لموافقة المجلس عليه، ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء للحصول على موافقة مناقشته.

وأشار إلى أن اللجنة ارتأت مناقشة هذا الموضوع لأهمية تطوير الرياضة في الدولة، ومواجهة التحديات التي تعترض عملية تخريج كوادر رياضية مواطنة مؤهلة وأبطال أولمبيين في الألعاب الرياضية المختلفة سواء كانت فردية أو جماعية، لافتاً إلى أن الهدف من مناقشة الموضوع يصب في تطوير هذا القطاع المهم والحيوي، وتعزيز مشاركة وإقبال النشء على الانضمام والاحتراف في مختلف الألعاب الرياضية بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله، ويساهم في دعم القطاع الرياضي ورفده بكوادر متميزة تعمل على تقدم تصنيف الدولة في المسابقات الرياضية الإقليمية والدولية، فضلاً عن تطوير البنى التحتية للمنشآت الرياضية.

وأوضحت سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، أن اللجنة تسعى لمناقشة هذا الموضوع للاطلاع على دور الهيئة العامة للرياضة في توفير البيئة المناسبة التي تُمكن الرياضيين من تطوير قدراتهم البدنية، وتفعيل مختلف الجوانب التنافسية والترويحية، والسعي نحو الارتقاء بنتائج المنتخبات الوطنية على مختلف المستويات من خلال رسم السياسة العامة لقطاع الرياضة في الدولة، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تحقق الأهداف المرسومة.

وتابعت أن اللجنة تقترح مناقشة الموضوع في ضوء نقاط عدة تدور حول البيئة التشريعية لدعم رياضة الإمارات، والتطوير والتدريب، ورعاية الموهوبين، وتطوير الرياضة النسائية، وتطوير البنى التحتية الرياضية.