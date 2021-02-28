تضامن كامل

تحول التصعيد الحوثي اليومي إلى ما يشبه حالة جنون مسعور، سواء بقصف النازحين في المخيمات داخل اليمن، أو استهداف المدنيين عمداً بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة في المملكة العربية السعودية، دون أي رادع أخلاقي أو إنساني.

ميليشيات انقلابية إرهابية صمّت آذانها عن كل الدعوات والتحركات الهادفة إلى تحريك عجلة الحوار والسلام، وبات جهدها الأساسي التخريب فقط، سواء أمنياً للتعتيم على خسائرها في الجبهات، أو سياسياً للبقاء في السلطة من خلال إطالة أمد النزاع.

الإمارات في إدانتها واستنكارها الشديدين لإرهاب الحوثيين، تجدد تضامنها الكامل مع المملكة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، انطلاقاً من أن أمن البلدين كل لا يتجزأ في مواجهة أي تهديد أو خطر.

استمرار اعتداءات الميليشيات يعكس تحديها السافر واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ويشكل دليلاً جديداً على سعيها إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة، ما يتطلب موقفاً فورياً وحاسماً من المجتمع الدولي لمحاسبة الإرهابيين ووضع حد لاستهتارهم وارتهانهم كأداة لإيران‏ وتأخيرهم آفاق حل الصراع من دون أي مبرر.

"الاتحاد"