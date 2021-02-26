«جوال» يطارد لقب كأس «حاكم الشارقة» لخيول الإنتاج المحلي

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مضمار الشارقة لونجين حفل سباقه السادس وقبل الأخير لهذا الموسم، ويزدان الحفل الذي يشتمل على 6 أشواط، بسباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة للخيول العربية «هيبة» في الشوط الخامس، وهو أكبر بطولات الموسم بالمضمار، وخصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1700 متر، بمشاركة 13 خيلاً تتنافس على جائزة مقدارها 250 ألف درهم.

ويطمح الجواد «جوال» لتحقيق إنجاز غير مسبوق بإضافة كأس حاكم الشارقة إلى رصيده مع كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لكنه ربما يواجه منافسين أقوياء مثل «ظفرة»، الوصيفة في سباق سمو ولي العهد، و«أيه أف سقراط»، بالإضافة إلى الثنائي صاحب الأرض «إي اس ثوبان» و«إي اس موسى».

وتنطلق الأمسية بشوط خصص للمبتدئة لمسافة 1200 متر، والذي يشهد مشاركة 14 خيلاً يبرز منها «أيه أف طايش»، و«إي أس غازي»، بجانب «مقنع».

ويقود المنافسة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر (تكافؤ) بمشاركة 13 خيلا، وينافس الجواد «أيه أف صمود» الفائز في آخر مشاركة في أبوظبي على ذات المسافة، وهناك «سفن سكايز» بجانب «مهيمن» الذي يبحث عن فوزه الأول.

ويسعى «ربان» لمواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الثاني من ثالث مشاركة، حين يخوض تحدي ثالث أشواط الحفل للخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1200 متر، وينافسه «ثائر» و«ثبور» وكلاهما فائز من قبل بمضمار الشارقة.

ويتجدد الصراع بين «ايه اف مصنف»، و«تاجر» الذي يتميز بان الوزن في صالحه في الشوط الرابع المخصص لمسافة 1700 متر (تكافؤ)، بمشارك نخبة قوية من الخيول، ومن الخيول المتحدية «وكيل ورسان»، وهو فائز هنا على مسافة أطول، بجانب «أيه أف أجواد».

ويختتم الحفل بالشوط السادس وهو الوحيد للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة قوامها 16 خيلاً، تتنافس لمسافة 2000 متر (تكافؤ)، ويبرز الجواد «مقادير»، بجانب «عبيان» الفائز بجبل علي في آخر مشاركة، وهناك «مينياتوريست»، وربما تأتي الخطورة من «ليدي سناز».