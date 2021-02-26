«دبي ماسترز للطيران اللاسلكي» تنطلق بالعروض الاستعراضية

رضا سليم (دبي)

انطلقت اليوم «الجمعة» منافسات بطولة دبي ماسترز الدولية الثانية للطيران اللاسلكي الحر 2021، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تستمر حتى مساء الغد «السبت»، بمشاركة 12 طياراً من 6 دول هي الإمارات وألمانيا وفرنسا والفلبين وأميركا وإيطاليا بمنطقة الليسيلي بدبي.

واستهل حفل الافتتاح بكلمة ترحيبية من نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وحضر الافتتاح يوسف حسن الحمادي رئيس اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول مجلس التعاون نائب رئيس اللجنة المنظمة، ورؤساء الوفود، حيث رحب النيادي بالوفود المشاركة وبالطيارين المتواجدين منوهاً إلى أن تراجع أعداد المشاركين هذا العام يعود إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، حيث اقتصرت البطولة على فئة طائرات الهليكوبتر الدولية إلا أن البطولة ستقام البطولة سنوياً، ونأمل أن تكون الظروف الاستثنائية قد انتهت.

وقدم نجوم الإمارات عروضاً استعراضي نالت استحسان وإعجاب الحضور، حيث قدم أحمد ناصر البلوشي وعياله ناصر وزايد 3 عروض رائعة لطائرات الجازولين والنفاثة ثم قدم عبد الله الريس، وهو من الطيارين الإماراتيين المحترفين وايفلين الفلبيني المقيم بالدولة عرضاً مشتركاً لطائرات الهليكوبتر، وبعدها بدأت المنافسات الرسمية.

وأشاد يوسف الحمادي رئيس اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول مجلس التعاون بإقامة البطولة وبالبروتوكول الصحي، الذي التزم به الجميع ليحقق الأمن والسلامة للطيارين والمنظمين على حد سواء، معرباً عن أمله في أن يشارك أبناء دول مجلس التعاون في البطولة المقبلة بعد انتهاء آثار الجائحة.

من جانبه أكد بطلنا العالمي طارق السعدي مدير البطولة، أن لكل متسابق الحق في المشاركة في مسابقتين ويمنح في كل مسابقة 3 دقائق الأولى استعراض حر، حيث يستعرض فيها كل إمكانياته وإبداعاته، أما الثانية فهي الاستعراض المصاحب للموسيقى على أن تكون حركة الطائرة تتماشى مع الموسيقى وتنسجم معها بشكل يشيع البهجة للمتابعين.



