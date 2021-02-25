الصين توافق على لقاحين محليين جديدين ضد كورونا

قالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، اليوم الخميس، إنها وافقت على الاستخدام العام للقاحين آخرين للوقاية من مرض كوفيد-19.

بذلك، يصل عدد اللقاحات المنتجة محليا التي حصلت على الموفقة في الصين إلى أربعة.

اللقاحان الجديدان من إنتاج "كانسينو بيولوجيكس" و"معهد ووهان للمنتجات البيولوجية" التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم).

وسينضمان إلى اللقاح الذي تنتجه "سينوفاك بيوتيك"، الذي نال الموافقة هذا الشهر، ولقاح آخر من إنتاج وحدة بكين التابعة للقاح "سينوفارم" والذي حصل على الموافقة العام الماضي.

يمكن تخزين اللقاحات الصينية الأربعة في درجات تجميد عادية مما قد يجعلها خيارا مناسبا للعديد من الدول التي قد تجد صعوبة في توزيع لقاحات تتطلب برودة أكبر عند التخزين طويل الأجل.