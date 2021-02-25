محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ60.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «خالص التهاني وصادق الأمنيات لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما..تمنياتي أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة».