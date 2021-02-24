شراكة ووحدة مصير

جذور تاريخية، وروابط أصيلة، توثق عرى الأخوّة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة اللتين تتفيّآن ظلال قائديهما الحكيمين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الحريصين على تلاحم الصف العربي، وتعزيز مسيرة العمل في البيت الخليجي، بما يخدم ازدهار شعوب المنطقة، ويعزز عوامل التنمية، ويحقق الأمن والاستقرار، ويرص الصفوف في مواجهة التحديات الخارجية.

يومها الوطني الستون، الذي تحتفل به دولة الكويت اليوم، شاهدٌ على نهضة تنموية استطاعت الكويت تحقيقها، لم توقفها تحديات، وها هي اليوم تشهد عهداً جديداً لمسيرتها المباركة من البناء والإنجاز، وتوحيد الصف العربي والخليجي، منذ تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، خلفاً للأمير الراحل «أمير الإنسانية» صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه.

الإمارات والكويت، أنموذجٌ على التعاون الدائم لضمان حماية مصالح الشعوب، ورؤيةٌ مشتركةٌ حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، بما ينعكس على حجم التطور في العلاقات السياسية وتكاملية الاقتصاد ووحدة المصير والهدف. ألف مبروك لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعباً على احتفالاتها باليوم الوطني الستين، وإلى مزيد من التقدم والازدهار والرفعة.

«الاتحاد»