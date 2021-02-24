تفاصيل جديدة لتطورات الحالة الصحية ليوسف شعبان

كشفت مصادر مصرية، اليوم الأربعاء، يوسف شعبان، عن تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد تدهورها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر نقل شعبان من أحد مستشفيات الدقى لمستشفى العجوزة، بعد عدم استقرار حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

من جانبها، قالت الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، اليوم الأربعاء، إن الفنان يوسف شعبان تم نقله بالفعل لمستشفى العجوزة، موضحة أن حالته الصحية هي التي تطلبت نقله من مستشفى لآخر، مضيفة أن الفنان المصري حالته مستقرة في الوقت الحالي بعدما جرى إنقاذه على يد الأطباء.

وأوضحت الفنانة المصرية أن يوسف شعبان ليس في حاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي، وإنما تم وضعه على جهاز الأوكسجين فقط في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن الأطباء المعالجين أكدوا أن الحالة مستقرة في الوقت الحالي، لكن الأمر يحتاج إلى المتابعة في كافة الأوقات، خاصة وأن الفيروس المستجد قد يتسبب في تطورات مفاجئة بالحالة، بحسب العربية.نت.

ويخشى البعض أن تكون حالة الفنان يوسف شعبان مشابهة لما جرى للفنان الراحل هادي الجيار، الذي دخل إلى مستشفى العزل ليوم واحد، قبل أن تتدهور حالته بشكل كبير، إلا أن الفنانة نهال عنبر وجهت رسالة طمأنة حول الحالة الصحية ليوسف شعبان.



