مها خالد تحلق بلقب السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

محمد حسن (دبي)

وواصلت إسطبلات «أف 3» هيمنتها على مشهد سباقات القدرة بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، عندما حلقت فارستها المغربية مها خالد بلقب سباق السيدات، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة وسط مشاركة 79 فارسة.

وقطعت البطلة المسافة على صهوة الجواد «الجيدا مهدي»، خلال 4:17:46 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 27.93 كلم/ساعة، وحلت الفرنسية كاميلي كولو ثانية على صهوة «داكام دي سورسيس» لإسطبلات سيح السلم، بزمن قدره 4:18:14 ساعات، فيما جاءت ثالثة الأوروجوايانية سيليسيا جارسيا على صهوة «بامبو دي بيروس» لإسطبلات «ام7» بزمن بلغ 4:23:02 ساعات.

وجاء السباق قوياً وسريعاً، ووضح منذ البداية حرص الإسطبلات على المنافسة بقوة للفوز باللقب، وحلت البطلة في المركز الثاني عشر في المرحلة الأولى، لتبدأ رحلة التقدم بقوة في المرحلة الثانية التي حلت فيها سادسة، ثم جاءت المرحلة الثالثة التي يحدد فيها موقع الفارس بشكل كبير حظوظه في المنافسة في المرحلة الأخيرة والحاسمة، وحلت البطلة ثالثة في هذه المرحلة بفارق أكثر من دقيقتين عن المتصدرة، لكنها نجحت في تقليص الفارق وتخطي الجميع لتصل إلى خط النهاية بأريحية.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية طيران الإمارات، ورصدت له جوائز قيمة، حيث نالت صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والوصيفة 180 ألف درهم، والثالثة 160 ألف درهم، فيما حازت صاحبات المراكز من الرابع إلى السابع عشر مبالغ مالية مغرية، وعقب ختام السباق، توج محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزات بالمراكز الثلاثة بالكؤوس.

وينطلق في السابعة من صباح الغد سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي، وهو التحدي الثاني في الحدث، وتم تقسيم المسافة إلى 4 مراحل تم تقسيمها لأربع مراحل تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان الصفراء، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية، وتبلغ مسافتها أيضاً 35 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان الحمراء، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان الزرقاء، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة ومسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.



توب 5

الأولى: مها خالد

الثانية: كاميلي مولو

الثالثة: سيليسيا جارسيا

الرابعة: إيمي لويس

الخامسة:مارتينا سبلانزون