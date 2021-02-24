«الكربي» يتصدر الأشبال في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

واصل الفارس الشبل مبخوت عويضة الكربي تألقه، بموعد جديد مع فوز ساحق، بتحقيقه لجائزة المركز الأول في دولية للفرسان الأشبال، خلال فعاليات النسخة العاشرة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، التي انطلقت امس الأول برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم اتحاد الفروسية والسباق، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمساندة ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين ـ راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

وأقيمت المنافسة الدولية برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها وبقية منافسات البطولة، الدولي الألماني فولكر سميت بحواجز بلغ ارتفاعها «110» سم، وتنافس فيها 11 فارساً وفارسة، وأكملها 5 فرسان دون خطأ، ونال الكربي اللقب بعد إكمال الجولة في زمن سريع جداً بصحبة الجواد «زاندوكان سي» بلغ «52.68» ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الشبل السوري الفارس صبري بادنكي، والذي أكمل الجولة مع الجواد «إن ستايل» في زمن بلغ (57.88) ثانية، ومواطنه الشبل ليث غريب توّج بجائزة المركز الثالث على صهوة الفرس «كابيتولا اس آر زد» والزمن (59.15) ثانية.

وجاءت بداية الفعاليات بأول الأشواط من جولة واحدة لبطولة النجمة الواحدة، والخاصة بخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات على حواجز «125» سم، وللخيول عمر 7 سنوات على حواجز ارتفاعها «135» سم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية، وتنافس فيه 13 خيلاً، نجح منها 9 خيول في إكمال الجولة دون خطأ، وأعاد الفارس السوري شادي غريب استعراضه القوي مع الجواد «أليت دو بونتس» 7 سنوات، وأضاف فوزاً جديداً بعد حصوله على لقب الخيول الصغيرة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك قبل أقل من أسبوع، ونال «أليت» الفوز بصدارة الشوط بعد إكماله الجولة في زمن سريع بلغ (55.63) ثانية، وذهبت جائزة المركز الثاني إلى الجواد «إيفن فلو اتش بي آر» «7 سنوات»، بعد نجاح الفارسة الدنماركية تينا لوند في قيادته بسلاسة نحو الحاجز الأخير منهية الجولة في زمن بلغ «59.04» ثانية، وصف ثالثاً الجواد «كووبر» «6 سنوات»، بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، وأكمل معه الجولة في زمن بلغ «59.27» ثانية.

وتتواصل منافسات البطولة في يومها الأول، وتقام خلال الفترة المسائية، أولى منافسات بطولة الكأس من فئة الثلاث نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها (130) سم، برعاية اتحاد الفروسية، وتعقبها المنافسة التأهيلية للمشاركة في منافسة الختام على جائزة لونجين الكبرى مساء يوم غد الجمعة، والمنافسة التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة، ويصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها (150) سم.