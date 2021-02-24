«طواف الإمارات» يفرض إشغالات جزئية في مناطق دبي

دبي (الاتحاد)

تفرض المرحلة السادسة من طواف الإمارات الدولي «مرحلة دبي»، التي تنطلق الجمعة الساعة 12 ظهرا إشغالاً جزئياً للطرق والشوارع التي يمر منها موكب الطواف، والتي تنتهي بانتقال الموكب من كل قطاع، وتنطلق المرحلة من جزر ديرة حيث يعبر السباق أبرز الشوارع في دبي، مروراً بأشهر المعالم السياحية بالإمارة لمسافة 165 كيلومتراً ليصل إلى نقطة النهائية في نخلة جميرا.

ويبدأ الإشغال الجزئي للطريق من شارع الخليج وشارع الكورنيش عند الساعة 12:30 ظهراً، يوم الجمعة ويستمر حتى الساعة 12:55، وينتقل الطواف إلى شارع بني ياس، ويواصل إلى شارع الشيخ راشد، ويكمل في شارع الرباط ومنه إلى شارع ند الحمر وشارع رأس الخور في الساعة 1:15 ظهراً، ثم ينتقل الطواف إلى شارع دبي العين وشارع ميدان وشارع الحديقة بجوار حديقة الصفا، وسيتم إشغال الطريق في هذه الشوارع من الساعة 1:10 إلى الساعة 1:26.

وسيكون الإشغال الجزئي في شارع الوصل وشارع الثنية وشارع جميرا، مروراً ببرج العرب، من الساعة 1:20 إلى الساعة 1:40، ويبدأ الإشغال الجزئي للطريق في شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باتجاه جبل علي، مروراً بدبي هاربور، وفي خلفيتهم عجلة عين دبي الشهيرة من الساعة 1:35 حتى الساعة 2:05، وسيتم الإشغال الجزئي في شوارع جرن السبخة، الخيل الأول، الورود 3، الأصايل، حصة مروراً بمدينة دبي الرياضية ووصولاً إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان من الساعة 2:00 حتى الساعة 2:40.

ويبدأ الإشغال الجزئي في شارعي القدرة وسيح السلم من الساعة 2:35 حتى الساعة 3:55، ثم يعود الطواف مرة أخرى من شارع القدرة إلى شارع أم سقيم ومنه إلى شارع حصة، ليكون الإشغال خلال الشوارع الثلاثة من الساعة 3:50 إلى الساعة 4:20، وينتقل الطواف إلى المحطة النهائية في شارع نخلة جميرا، مروراً بمنطقة ذا بوينت، وصولاً إلى فندق أتلانتس، وسيكون الإشغال الجزئي في جزيرة النخلة من الساعة 4:15 حتى الساعة 4:35 مساءً.