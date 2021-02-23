محمد بن راشد ومحمد بن زايد لدى تكريمهما فريق "مسبار الأمل": حققنا للعرب نقلة تاريخية

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل لاستكشاف المريخ.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «كرمت اليوم وأخي الشيخ محمد بن زايد ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل.. فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات.. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان.. وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية.. لهم كل التقدير».

وأضاف: «دولة الإمارات تمتلك آلاف فرق العمل في كافة القطاعات.. الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها.. هم سر تفوق دولتنا.. لأننا نمتلك أفضل فريق في المنطقة.. يعمل بروح واحدة.. ولا يرضى لبلاده إلا المراكز الأولى».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم فريق (مسبار الأمل) .. فريق حقق للإمارات والعرب أحد الإنجازات غير المسبوقة في علوم الفضاء.. تمنياتنا لهم التوفيق ومزيداً من النجاحات.. سيبقى إنجازهم علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات ومصدر فخر واعتزاز وإلهام لكل الأجيال».



