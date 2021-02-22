جانيت يلين: من المفيد دراسة إصدار عملة رقمية بالدولار

واشنطن (رويترز) قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الاثنين: إنه من المفيد أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عملة رقمية بالدولار.

ومتحدثة في ندوة عبر «الإنترنت»، قالت يلين: العملات الرقمية قد تؤدي إلى مدفوعات أسرع وأرخص، لكن يجب دراسة مسائل كثيرة، من بينها حماية المستهلك وغسيل الأموال.

وأضافت يلين أن الحكم على نجاح خطة الرئيس جون بايدن التحفيزية سيكون بمدى السرعة التي ستعيد بها الاقتصاد إلى مستويات البطالة السابقة على الجائحة، واستعادة الوظائف في قطاع الخدمات.

هونت يلين أيضاً من شأن ارتفاع مستويات الدين العام التي ستنتج عن خطة بايدن لتعافي الولايات المتحدة البالغة 1.9 تريليون دولار والتي يناقشها الكونجرس حالياً.

وقالت إنه بسبب انخفاض أسعار الفائدة، فإن مدفوعات الفائدة الأميركية كحصة في الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات 2007.