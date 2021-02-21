«آيدكس».. رافد تنموي

«آيدكس» و«نافدكس»، يدشنان مرحلة التعافي من «كوفيد- 19».. أكبر حدث تلتقي فيه أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية على أرض أبوظبي، ومنصة حوار ينخرط عبرها مسؤولون ومتخصصون وخبرات محلية ودولية في نقاشات تستهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانهم فيما يخدم البشرية وأمنها واستقرارها.

القيادة الرشيدة تولي هذا الحدث الذي يقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» اهتمامها ومتابعتها، لدوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته فعاليات المعرضين، انطلاقاً من حرصه الدائم على لقاء المشاركين في كل دورة، والاطلاع على أهم الابتكارات في هذه الصناعة التي أضحت تشكل رافعة من روافع التنمية المستدامة في الإمارات.

في الوقت الذي يعكس حجم المشاركات الدولية وحصيلة الصفقات التي تجاوزت 5 مليارات درهم في اليوم الأول من المعرضين فقط، مستوى ثقة العالم بالإمارات وإمكاناتها وقدرتها وكفاءتها تحت أي ظرف، فإن حجم المشاركات المحلية ونوعيتها يؤكدان الشوط الكبير الذي قطعته الإمارات لتكون بين صفوف الدول المتقدمة المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إيماناً من القيادة الرشيدة بشمولية التنمية التي تستهدف جميع القطاعات خلال رحلتها للخمسين عاماً المقبلة من مستقبلها الذهبي.

"الاتحاد"