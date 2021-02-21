« أبوظبي» يصعد إلى المربع الذهبي و«الإمارات» يكسب «زيدان » في «ذهبية البولو»

دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للفوز على فريق زيدان السعودي 9-8 ضمن مباريات الدور الأول لكأس دبي إيفزا الذهبية للبولو المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، ليتجدد أمل الفريق في التأهل للدور نصف النهائي، كما واصل فريق أبوظبي انتصاراته بالفوز الثاني على حساب فريق ذئاب دبي كافو 9-8 ليتصدر فرق المجموعة الثانية ويتأهل رسمياً للمربع الذهبي.

وكانت مباراة الإمارات وزيدان قد شهدت إثارة وندية كبيرة، وبلغت الذروة في الشوط الخامس والأخير، وعلى الرغم من خطف زيدان أول أهداف المباراة، فإن فريق الإمارات أدرك التعادل، ثم تقدم وتعادل مع زيدان، وقبل نهاية الشوط يضيف الإمارات هدفاً ثالثاً، منهياً الشوط بنتيجة 3 مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني يتقدم فريق الإمارات ويحرز ثلاثية رائعة، منها هدفان لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفي الشوط الثالث يستبدل عمرو زيدان بسبب الإصابة ليحل محله رجا أبو الجبين، وينشط فريق زيدان ويحرز هدفين تباعاً، ثم يرد عليه الإمارات بهدف سابع، وقبل نهاية الشوط ينجح فريق زيدان في إضافة هدفه الخامس.

ويشهد الشوط الرابع هدفاً واحداً لزيدان ليرفع به رصيده إلى ستة أهداف، وفي بداية الشوط الخامس يدرك زيدان التعادل، وينقذ توماس بانيللو الموقف، ويحرز هدف التقدم التاسع لفريقه الإمارات مقابل ثمانية أهداف لفريق زيدان.

أما مباراة أبوظبي وذئاب دبي كافو، فقد كانت أكثر ندية وإثارة بسبب التنافس المثير على مدار الأشواط الخمسة، باستثناء الشوط الثالث الذي شهد تقدماً لافتاً لفريق أبوظبي بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، رغم أن الشوط الأول انتهى لصالح أبوظبي بهدفين مقابل هدف، والشوط الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بفضل تألق فارس اليبهوني، وجاء الشوط الخامس ساخناً ليحبس الأنفاس، بعد أن تعادل الفريقان بثمانية أهداف لكل منهما، وينجح كابيللا في خطف هدف الفوز لأبوظبي ليضمن التأهل للمربع الذهبي.



