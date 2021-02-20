ضبط النفس والتكاتف

يحتاج الصومال الشقيق كل الدعم اللازم للعبور من أزمته السياسية الحالية، والمضي قدماً في طريق تثبيت الأمن والاستقرار.

وفي مواجهة أطماع خبيثة لحركة «الشباب» الإرهابية، وغيرها من الميليشيات المتطرفة، التي تسعى لاستغلال أي خلاف للتسلل إلى الداخل، لا بد من عودة جميع الأطراف السياسية سريعاً إلى الحوار الهادف لإنهاء المشكلات أياً كان حجمها.

ما حدث من تدهور للأوضاع في مقديشو قبل يومين نتيجة استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين، لن يفيد سوى المصطادين في الماء العكر الذين يدفعون الصومال مجدداً إلى الفوضى. والاتفاق بين السلطة والمعارضة ممكن، طالما أن الجانبين على استعداد لتقديم مصالح الشعب أولاً، والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة والانشقاق.

الإمارات وانطلاقاً من حرصها الدائم على نشر السلام في أنحاء العالم، تدعو جميع الأطراف الصومالية إلى التحلي بضبط النفس، والتكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، مؤكدة دعمها كافة الجهود والمبادرات الدولية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، وآملة في أن تتحقق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع.

الحل بالحوار.. وبالتهدئة وعدم التصعيد.. بتغليب المصلحة الوطنية، والتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع، ويؤدي إلى التنمية والأمن والاستقرار. والفوضى لن تخدم إلا الإرهاب الذي لا يزال الصومال يدفع ثمنه بدماء الأبرياء. وجميع الأطراف مسؤولة عن إبعاد شبح هذه الفوضى، بالحوار أولاً، والحوار ثانياً وثالثاً، وصولاً إلى الحل المناسب.

"الاتحاد"