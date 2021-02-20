قتلى وجرحى في تفجيرات تهز كابول

هزت ثلاثة تفجيرات كابول، السبت، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، بينهم عناصر من قوات الأمن الأفغانية ومدنيون، على ما ذكرت الشرطة الأفغانية.

قال المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامرز «انفجرت ثلاثة ألغام» في كابول «وقتل خمسة أشخاص وأُصيب اثنان آخران».

أدى الانفجار الأول إلى إصابة مدنيين اثنين وأودى الثاني بحياة «جنديين وامرأة» وقُتل في الثالث ضابطا شرطة، وفق الناطق.

ووقعت الانفجارات الثلاثة بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً في ثلاثة أحياء منفصلة.

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان هذه الحصيلة.

ذكرت عدة مصادر أمنية، أن اثنين على الأقل من ضحايا الهجوم الثاني يعملان لحساب وزارة الدفاع، التي رفضت تأكيد هذه المعلومات.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجيرات التي فتح تحقيق بها، بحسب الشرطة.

وأصبح هذا النوع من الحوادث شبه يومي في العاصمة الأفغانية.

واستهدف أول انفجارين مركبات خلال ساعة الذروة الصباحية، في نهج بات معهوداً.



