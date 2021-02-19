18 قتيلاً في هجمات إرهابية شمال بوركينا فاسو ومالي

قالت مصادر حكومية وأمنية، إن مسلحين قتلوا 18 على الأقل في هجمات في شمال بوركينا فاسو ووسط مالي يومي الأربعاء والخميس.

ووقع هجوم بوركينا فاسو صباح يوم الخميس بين بلدتي ماركوي وتوكابانجو، حيث نصب المسلحون كميناً لسكان في طريقهم إلى سوق عبر الحدود القريبة في دولبيل في النيجر، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحكومة أوسيني تامبورا في بيان.

وأضاف أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب تسعة، وذكر مصدر أمني أن شخصاً آخر توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وفي مالي قالت مصادر حكومية إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون أو فقدوا في سلسلة هجمات قرب باندياجرا في منطقة موبتي بوسط البلاد.

وفتح مسلحون النار في قريتين مساء يوم الأربعاء ونصبوا كميناً لعدد من عربات النقل العام على الطريق بين سيفاري وبانكاس يوم الخميس.