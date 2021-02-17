ثقة دولية

في انعكاس لمستوى ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات، وقدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى رغم تحديات جائحة كورونا، ونجاعة إجراءاتها في السيطرة على انتشار الوباء، ونجاح برنامجها الوطني للتطعيم، تجتمع 900 شركة من 97 دولة في حفل افتتاح معرضي «آيدكس ونافدكس 2021»، على أرض أبوظبي الأحد المقبل.

الشركات الدولية تحرص على المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يمثل ملتقى للصناعات العسكرية والدفاعية، وتوظيف الثورة الصناعية الرابعة في هذه الصناعات، إلى جانب أهميته في توثيق عرى التعاون بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات، وكونه منصة لإبرام الشراكات الاستراتيجية بما يخدم الاقتصاد العالمي.

المعرضان هما تدشين لمرحلة التعافي محلياً من تداعيات الجائحة العالمية، وإنجاز يضاف إلى إنجازات الإمارات منذ بداية العام الحالي، متجسداً بقطاع الصناعات الدفاعية الذي شهد تطوراً كبيراً على المستوى الوطني عبر قيام شركات محلية متخصصة في توظيف التكنولوجيا لتطوير وابتكار المعدات والصناعات الدفاعية والأمنية المنافسة عالمياً.

15 عاماً، من عمر معرض ومؤتمر الدفاع الدولي، تمكن خلالها من تعزيز مكانة الدولة ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويتجدد العام الحالي بمشاركة أوسع، عقب اكتمال التجهيزات لانطلاقه، وفق أرقى المعايير التي تعكس مستوى تميز التنظيم الإماراتي لمثل هذه الأحداث العالمية الكبرى.

«الاتحاد»