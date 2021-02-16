إرهاب مرفوض

لا يزال العراق المنكوب بالميليشيات المسلحة، أسير الإرهاب المتنقل الذي لا يحصد إلا دماء المدنيين والأبرياء.

في الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل ومحيط مطارها الدولي في كردستان العراق، الكثير من الأسئلة حول المنفّذين وأهدافهم، لاسيما وأن هناك الكثير من الشكوك حول الجماعة التي تبنّت المسؤولية، والتي تطلق على نفسها «سرايا أولياء الدم».

والمؤشرات بانتظار نتائج التحقيق بالاعتداء تقود باتجاه واحد، هو الفصائل المعروفة بموالاتها لإيران المشتبه بأنها كانت أيضاً وراء الهجوم الذي استهدف منتصف ديسمبر الماضي محيط السفارة الأميركية في بغداد.

منذ أعلن العراق الانتصار على تنظيم «داعش» الإرهابي أواخر 2017، وهناك في الداخل من الميليشيات من يريد الفوضى لتبرير بقائه على حساب النظام. ومثل هذه الأعمال لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، إذا لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في كردستان العراق، وتستنكر هذه الأعمال الإجرامية، انطلاقاً من رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

«الاتحاد»