«الفرسان» يدعم رياضة السيارات بأكاديمية الكارتينج

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح نادي ومنتجع الفرسان بأبوظبي، رسمياً، أكاديميته لتعليم رياضة الكارتينج بهدف تنمية مهارات الناشئين وتوسيع قاعدة انتشار تلك الرياضة، وتتولى الأكاديمية تدريب الناشئين على أساليب وتقنيات السباق، من خلال القيادة الآمنة وفق القوانين والأسس المعتمدة دولياً. شهد مراسم الافتتاح سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان، وأكد أن هذه الخطوة تستهدف دعم الرياضة الإماراتية بشكل عام، ورياضة السيارات على وجه التحديد، بعد أن اكتسب منتجع الفرسان الرياضي الدولي سمعة محلية ودولية، في ظل تميزه بحلبة سباق معتمدة دولياً، ومسار أساسي معتمد من قبل لجنة الكارتينج الدولية، ومسار منجرف وقسم للقيادة على الطرق غير الممهدة، حيث يستضيف وينظم سباقات محلية وعالمية.

وتضم قائمة ممارسي الكارتينج بنادي الفرسان، عدداً من السائقين الناشئين الذين حققوا نتائج مميزة، وفازوا في الكثير من السباقات التي تم تنظيمها من عدة جهات، وهم يمثلون جنسيات مختلفة من الإمارات وألمانيا وإيرلندا وجنوب أفريقيا وفلسطين والأردن والصين والبرازيل ولبنان واليونان والولايات المتحدة الأميركية.