الهدف قريب

نقترب من تحقيق الهدف، وخلال فترة قياسية، بتطعيم 50% من سكان الدولة بلقاح «كوفيد - 19» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام لبرنامج التطعيم الوطني، في ظل الأرقام اليومية المتزايدة للحاصلين على الجرعات والتي تعكس مستوى نوعياً من الوعي المجتمعي بأهمية اللقاح وانعكاسه على تسريع عملية تعافي مختلف القطاعات من آثار جائحة «كورونا».

توفير الدولة اللقاح مجاناً للجميع، وتوفير مراكز إعطاء التطعيم في مختلف مناطق الدولة، وتسهيل وصول مختلف الفئات إليها بتوجيهات القيادة الرشيدة، إلى جانب ثبوت مأمونية اللقاح بعد تجارب علمية مكتملة، وحملات التوعية في المؤسسات، كلها عوامل ساهمت في تجاوز عدد الجرعات خمسة ملايين جرعة، ووصول معدل توزيع اللقاح إلى 50.61 جرعة لكل 100 شخص، وهي أرقام عالمية، وفق مراكز البحوث الدولية المختصة، تضع الإمارات في صدارة الدول بأعداد الجرعات الإجمالية واليومية ومعدلاتها الاستثنائية.

هذه المؤشرات وغيرها، تصب في إطار اهتمام الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة بصحة المجتمع، وتوفير أرقى مستوى من الخدمات الوقائية والعلاجية المرتبطة بالوباء، ما صنع تجربة إماراتية متفردة في التعامل مع تداعيات «الجائحة» بجوانبها العديدة، وبالزخم ذاته في مختلف القطاعات، لضمان توازي مسير التعافي الصحي والاقتصادي، وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.

استمرار برنامج التطعيم الوطني بهذه الوتيرة واستمرار تعاون أفراد المجتمع وتكاتفهم مع السلطات الصحية وإجراءاتها، يصب في جعل الإمارات من الدول الأولى التي تنهي عملية إعطاء المطاعيم لسكان الدولة كافة، وهو إنجاز يتطلب التكاتف مع جهود خط الدفاع الأول في القضاء على الفيروس، بمساهمة شخصية لكل منا، وهي أخذ اللقاح، لحماية مجتمعنا وأهلنا وأنفسنا.

"الاتحاد"