وصلنا إلى المريخ

وصلنا إلى المريخ، ودخلنا التاريخ، متجاوزين التحديات ومتخطين كل الصعاب، معبرين عن آمال وطموحات شعبنا والأمة العربية لدخول عالم الفضاء، وتسجيل اسم الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتكون ثالث دولة في العالم تنجح بالوصول إلى الكوكب الأحمر من أول محاولة، وخامس دولة عالمية تنجز هذه المهمة بكل كفاءة واقتدار، خدمة للعلم والبشرية.

مشهد ولا أجمل، بدخول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غرفة التحكم، فور إعلان نجاح «مسبار الأمل» بالوصول إلى مدار الكوكب الأحمر.. مشهد يعبر عن مسير رحلتنا إلى المريخ، بالتوازي مع مسيرة بناء الإنسان والاهتمام بالعلم التي أطلقتها القيادة الرشيدة منذ عقود خلت، كونها الضمان لمستقبل الأمم وازدهار أجيالها وتميزها بين شعوب العالم.

«حلم زايد» أضحى أهم إنجاز علمي عربي، ومرحلة فاصلة في مسيرة الدولة التنموية، على يد «عيال زايد» الذين عاهدوا قيادتهم على بناء نموذج تنموي حضاري نفاخر فيه الدنيا، ونسمع به المريخ، وهو بداية فقط لما يحمله الشباب من طاقات وقدرات لا تعرف المستحيل، وتطمح لمعانقة القمر.

9 فبراير 2021، هو تتويج لمسيرة دولة، ولرؤية قيادة فذة، وشعب مُنتمٍ وصاحب إرادة وتصميم.. مسيرة عمرها 50 عاماً بدأت على يد المؤسسين الأوائل، وتستمر بذات الطموح والزخم لخمسين عاماً مقبلة، لتحقيق المنجزات الحضارية والعلمية والاقتصادية وإطلاق مبادراتنا الاستثنائية. ألف مبروك للإمارات وللعرب هذه القفزة التاريخية إلى الفضاء.

"الاتحاد"