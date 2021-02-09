تسهيلات للشركات المنضمة لـ«عونك» لنقل الحالات المرضية غير الطارئة

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن عدد من التسهيلات الجديدة للشركات الراغبة في التقديم على خدمة «عونك» الخاصة بنقل الركاب من ذوي الحالات المرضية غير الطارئة التي لا تستدعي طلب سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات والمراكز والجهات الطبية، إلى جانب نقل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات مُيسّرة تسهم في راحة وإسعاد الشرائح المعنية.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تُعنى أيضاً بالمريض الذي أجريت له عملية في المستشفى، ويتطلب علاجه استكمال راحته في المنزل، والمريض الذي تم تقييمه من قبل الطبيب، وتقرر نقله إلى أحد المستشفيات لمتابعة العلاج.