وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ.. يتصدر «تويتر» عالمياً

تفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشكل كبير مع وصول أول مهمة لدولة الإمارات إلى المريخ ونجحت في إدخال نفسها في مداره بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، مما سمح لها بالبدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي ومناخ المريخ، بآلاف التغريدات والصور ومقاطع الفيديو.

وبعد وضع مسبار «الأمل» حول المريخ، صارت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ بينما ستصير الصين السادسة في اليوم التالي.

واحتفت الإمارات على كافة المستويات رسمياً وشعبياً بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ أمس الثلاثاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إن مهمة مسبار الأمل تمت بنجاح.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «وصول مسبار الأمل هو إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين.. باليوبيل الذهبي.. احتفالاتنا مختلفة.. علمية.. حضارية.. ملهمة.. لأننا نحاول أن نبني نموذجاً تنموياً.. نموذجاً يقول للشباب العربي.. نحن أهل حضارة.. وسنعيد استئناف حضارتنا، بإذن الله، بهم وبسواعدهم».

وتابع سموه «نبارك لشعب الإمارات.. نبارك لجميع الشعوب العربية والإسلامية.. نبارك للبشرية وصول أولى بعثاتها في 2021 لكوكب المريخ.. اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي.. مرحلة عنوانها الثقة.. الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية.. الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب».

من جهته، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «يوم وطني ثانٍ في الإمارات.. لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية.. نبارك لرئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لأخي محمد بن راشد والحكام وشعبنا الوفي.. إنجاز استثنائي نهديه إلى زايد «طيب الله ثراه».. كان يحلم بهذه اللحظة.. وعيال زايد حققوا أمنيته بالإرادة والعزيمة والتصميم».

وأضاف سموه «وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات، وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة».

وتابع سموه «فخور بكم يا عيالي، وهذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شاء الله تكون البداية، وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة».

وأعرب أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولون والمواطنون عن الفخر والاعتزاز بنجاح مهمة مسبار الأمل.

وعلى الصعيد نفسه، قال سعد الحريري عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "فخر لكل عربي وصول دولة الإمارات الشقيقة إلى المريخ. مبروك لكل إخوتنا في الإمارات قيادة وشعبا هذا الإنجاز بدخول #مسبارـالأمل مداره حول المريخ. فعلا تزرعون الأمل في نفوسنا جميعا".

وغرد السفير البريطاني في دولة الإمارات بقوله: "تهاني لك يا #إمارات! لقد أظهرت للعالم ما يمكن إنجازه بالمعرفة والرؤية والالتزام. #العرب_إلى_المريخ #مسبارـالأمل".

من جهته، هنأ توماس زوربوشين المدير المشارك لإدارة المهام العلمية في وكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية «ناسا» دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ.

وقال، في تغريدة له على «تويتر»، إن خطوة دولة الإمارات الجريئة لاستكشاف المريخ ستلهم الكثير من الدول لتحذو حذوها.

وغرد أحمد الفهيد من عمان، "مبارك للإمارات والإماراتيين.. مبارك للخليج والخليجيين.. مبارك للعرب كلهم.. مبارك للعلم والعلماء.. #مسبار_الامل".

وقال أحمد الهاملي "تحقق الحلم ولله الحمد. إن طموحات قيادتنا الرشيدة لا سقف لها، حيث يقدم وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ تعريفاً واضحاً لشعار ’لا مستحيل في قاموس الإمارات‘. وأنا على يقين بأن إنجازاتنا الوطنية متواصلة، وسنكون دائماً مثالاً حياً يجسد المعنى الحقيقي للريادة والتفوق لدول العالم".

وأكد المغردون أن نجاح مهمة مسبار الأمل تعد لحظة فخر واعتزاز لكل إماراتي وعربي.



