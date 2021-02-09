في أول مهمة عربية.. «مسبار الأمل» يدخل بنجاح مدار المريخ

وصلت أول مهمة لدولة الإمارات للمريخ إلى الكوكب الأحمر اليوم الثلاثاء، ونجحت في إدخال نفسها في مداره بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، مما سمح لها بالبدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي ومناخ المريخ.

وهذا يجعل الإمارات خامس وكالة فضاء تصل إلى الكوكب في أول مسبار عربي يقوم برحلة بين الكواكب.