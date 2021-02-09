محمد بن راشد: نحن أهل حضارة وسنعيد استئنافها بسواعدنا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إن مهمة مسبار الأمل تمت بنجاح.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «وصول مسبار الأمل هو إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين.. باليوبيل الذهبي.. احتفالاتنا مختلفة.. علمية.. حضارية.. ملهمة.. لأننا نحاول أن نبني نموذجاً تنموياً.. نموذجاً يقول للشباب العربي.. نحن أهل حضارة.. وسنعيد استئناف حضارتنا، بإذن الله، بهم وبسواعدهم».

وتابع سموه «نبارك لشعب الإمارات..نبارك لجميع الشعوب العربية والإسلامية..نبارك للبشرية وصول أولى بعثاتها في2021 لكوكب المريخ.. اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي.. مرحلة عنوانها الثقة.. الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية.. الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب»