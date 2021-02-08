سلالة «كورونا» البريطانية تنتشر بسرعة في أميركا

ينتشر فيروس كورونا المتحور الذي تم رصده بداية في المملكة المتحدة بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يتضاعف عدد الإصابات كل عشرة أيام، ما يهدد بحدوث ذروة جديدة للوباء، وفقاً لدراسة.

ولم يجر تقييم الدراسة التي نُشرت الأحد بعد، لكنها تقدم العرض الأكثر شمولاً حتى الآن لانتشار المتحور بي.1.1.7 في البلد الأكثر تضرراً من الوباء.

قام فريق من العلماء بقيادة باحثين في معهد «سكريبس للأبحاث» بتحليل نصف مليون عينة اختبار تم جمعها من جميع أنحاء البلاد منذ الصيف الماضي.

وبدلاً من تحديد تسلسل كل منها، تمكنوا من تحديد خلل معين كان عبارة عن مؤشر «موثوق (لتحديد)» المتحور.

كما قاموا بتحليل التسلسل الجيني الكامل، وهو إجراء يتطلب وقتاً أطول، لـ 212 عينة.

وجد الباحثون أن المتحور وصل إلى الولايات المتحدة عبر نقاط عدة دخول في نوفمبر 2020، ورغم انخفاض تواتر الرصد حالياً، فمن المتوقع أن يصبح الشكل السائد للفيروس بحلول مارس.

وأضاف الفريق أن معدل انتقال العدوى أعلى بنسبة 35 إلى 45% على الأقل من الفيروس الشائع، وأن معدل الانتشار يتضاعف كل عشرة أيام.

وشهدت المملكة المتحدة موجة عنيفة من الوباء بعد أن أصبح المتحور بي.1.1.7 هو الشائع في البلاد. وتم اكتشاف المتحور أيضًا في عدد من البلدان الأوروبية، بينها البرتغال وأيرلندا.

وفي رده على الدراسة، اعتبر أشيش جا، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون في تغريدة «أن المتحور بي.1.1.7 أكثر عدوى بكثير، لذا يمكن أن يكتسح بلداً ما بسرعة».

إذا كانت أيرلندا نجحت نسبياً في الحد من انتشار فيروس كورونا في نهاية عام 2020، لكن المتحور بي.1.1.7 تسبب في موجة مضاعفة في يناير بدأت بالتعافي منها الآن.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من الوباء من حيث الوفيات والإصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 460 ألف حالة وفاة من بين أكثر من 27 مليون إصابة، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وسجلت آخر ذروة في البلاد في 8 يناير، وبدأ عدد الإصابات بالتراجع منذ ذلك الحين.

ومن المحتمل أن يؤدي المتحور البريطاني إلى حدوث زيادة أخرى، كما أن انتشاره كان سريعاً بشكل خاص في فلوريدا، وفقاً للدراسة.

ودعا واضعو الدراسة السلطات الأميركية إلى زيادة قدرة نظام المراقبة الجينومية لـ«كوفيد».

ولا تزال اللقاحات المرخصة حالياً في الولايات المتحدة فعالة ضد المتحور، كما يُقلل وضع الكمامة بشكل كبير من انتقال العدوى.



