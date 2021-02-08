مصر تسوق سندات دولارية بـ 3 مليارات دولار

القاهرة (رويترز) - أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح اليوم الاثنين، كل منها بالحجم القياسي.

بلغ السعر الاسترشادي الأولي 4.125-4.25% لسندات لأجل 5 سنوات وحوالي 6.125% لسندات لأجل 10 سنوات ونحو 7.75% لسندات لأجل 40 عاماً، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، والمتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم.

يتولى ترتيب الصفقة سيتي وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.