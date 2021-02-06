مزيد من الالتزام

مواجهة التحديات بأقصى القدرات بعزيمة وثبات وإصرار.. من الثوابت الاستراتيجية للإمارات، لتخطي الصعاب، في أسرع وقتٍ لضمان استمرار رفاهية واستقرار ورخاء المجتمع. ومجدداً أثبتت هذه الاستراتيجية الراسخة للدولة فعاليتها في مواجهة جائحة «كوفيد- 19»، من خلال التوسع السريع في حملات التطعيم، حتى تجاوز عدد الجرعات التي تم تقديمها 4 ملايين جرعة، للوصول إلى مستوى المناعة المكتسبة.

نجاح كبير، من دون شك، تحقق بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها، بتوجيهات القيادة الحكيمة، الأجهزة المعنية، وفي مقدمتها أبطال خط الدفاع الأول، لمحاصرة الجائحة ومنع تفشيها والسيطرة عليها، بالتزامن مع حملات الفحص المتواصلة في مختلف إمارات الدولة على مدار الساعة.

وقد تجاوز المعدل 150 ألف فحص كل 24 ساعة، مستهدفاً مختلف فئات المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي من أجل الاكتشاف المبكر، وحصر وعزل الحالات المصابة والمخالطين.

هذه الجهود الاستثنائية تحتاج، لتواصل تحقيق أفضل النتائج، إلى مساهمة مجتمعية أكبر وأقوى وأكثر التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ولـن يتحقـق ذلـك إلّا بالمساهمة الفاعلة والنشطة في تهيئة كل الظروف لضمان محاصرة الجائحة.

"الاتحاد"