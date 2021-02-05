الجيش السوداني: مقتل 50 جندياً إثيوبياً في اشتباك حدودي

ذكرت مصادر في الجيش السوداني، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 50 جندياً إثيوبياً قتلوا خلال اشتباكات مع القوات السودانية في منطقة حدودية.

وقال ضابطان رفيعا المستوى بالجيش السوداني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن القتال بدأ بعد أن شن جنود إثيوبيون هجمات متفرقة على الجيش السوداني في إحدى مناطق "الفشقة" أمس الخميس.

وأضاف الضابطان أن جندياً سودانياً لقي حتفه أيضاً خلال الاشتباكات.

وذكر الضابطان أن الجيش السوداني تمكن من استعادة أراض زراعية والسيطرة على معسكر للجيش الإثيوبي.

ولم يصدر تعليق من السلطات الإثيوبية بعد على هذه الرواية.