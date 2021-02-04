الإنسانية تجمعنا

في ذات التاريخ، 4 فبراير.. تاريخ أول احتفال باليوم العالمي للأخوّة الإنسانية، وتاريخ توقيع وثيقة الأخوّة الإنسانية.. ومن أبوظبي، عاصمة التسامح، تصدح أصوات الخير من جديد، بالدعوة إلى الوئام البشري، والتعاون والتآلف والتعايش، وتعزيز الوعي والحوار بين الأديان، ورفض جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب والاقتتال والصراعات وأشكال الكراهية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، يؤكدون بمناسبة اليوم العالمي الذي جمعتهم فيه أبوظبي مجدداً، على تعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش، وهي قيم تضمنتها وثيقة الأخوّة الإنسانية التي تعتبر مبادئها بمثابة دستور يرسّخ السلام، ويعظّم القواسم الإنسانية المشتركة، وينتصر لكرامة الإنسان، بعيداً عن التعصب والتحيز والتمترس خلف الأفكار.

مهمة أخذتها على عاتقها الإمارات، أن تجمع العالم في كل مرة على كلمة سواء، انطلاقاً من إيمان الدولة باحترام الجميع، على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم، وقناعتها بأن تنمية الأوطان لا تكون إلا بتوفير الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب العالم وترسيخ الإنسانية رابطاً يجمع تلك الشعوب، ويوحدها في مواجهة التحديات المختلفة.

«الاتحاد»