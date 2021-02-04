«الجرافات» توافق على الاستحواذ على «الإنشاءات البترولية»

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية الوطنية» خلال اجتماعه اليوم، على تنفيذ جميع قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة في ديسمبر، والمتضمنة الموافقة على الاستحواذ على جميع أسهم شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية».

يشار إلى أن استحواذ شركة «الجرافات البحرية الوطنية» على شركة «الإنشاءات البترولية»، سيتم لقاء إصدارها سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة اسمية (1درهم لكل سند)، وبمبلغ إجمالي 2530 مليون درهم، إلى «صناعات»، ومساهمي الأقلية في «الإنشاءات البترولية» كسعر استحواذ، ويتم تحويل هذه السندات إلى عدد 575 مليون سهم جديد في شركة الجرافات، وبقيمة اسمية (1 درهم لكل سهم)، ليصبح رأسمالها بعد الزيادة 825 مليون درهم، واعتبار كل أسهم الشركة مدفوعة بالكامل.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي المالي، أن مجلس الإدارة وافق على إبرام عقد خدمات دعائية ورعاية لنادي الجزيرة في أبوظبي.