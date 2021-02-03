منارة الأخوّة الإنسانية

4 فبراير هو يوم إماراتي، أضحى يوماً عالمياً، تتآزر فيه الأخوّة الإنسانية، وتوحّد خطابها بتوثيق عرى التعاون والتآلف والتفاهم والتلاقي على كلمة سواء تنشد خير البشرية، وتعظم من مفاهيم الحوار بين الثقافات والأديان والمعتقدات، وتعزز نشر الوعي حولها، في مواجهة الكراهية وخطابها وأشكالها من إرهاب وتطرف وصراعات طائفية.

لأول مرة تحتفل الدول باليوم العالمي للأخوّة الإنسانية، بعد أن اعتمدته الأمم المتحدة في التاريخ ذاته الذي شهد توقيع وثيقة الأخوّة الإنسانية في أبوظبي.. الوثيقة التي انطلقت من دار زايد، برعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، بمبادئها وقيمها إلى العالم، تحمل دعوات السلام والعيش المشترك والقضاء على كل مظاهر التمييز بين البشر على اختلاف أديانهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم.

في هذا اليوم، تستذكر الإمارات والعالم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عبر تخصيص الدولة جائزة دولية للأخوّة الإنسانية تحمل اسمه الطيب، لما بذله من جهود في إرساء مفاهيم وقيم السلام والتعايش، وقدم مبادرات خالدة جسدت في مبادئ الوثيقة التاريخية، حيث سيشهد «صرح زايد المؤسس» بأبوظبي اليوم تكريم الفائزين في دورة الجائزة 2021.

من الإمارات التي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية من أديان وثقافات وأعراق مختلفة، يتعايشون بانسجام وتناغم تأمين، تتجدد كل يوم الدعوات لتعزيز التسامح والتنوع الثقافي واحترام الآخر، وسط استجابة عالمية لهذه الدعوات الصادرة من منارة الإخوّة الإنسانية، بهدف تعزيز التضامن لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

«الاتحاد»