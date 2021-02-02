كوادر كفؤة

كوادرنا الكفؤة حاضرةٌ بقوة في مختلف القطاعات، وشكلت أساساً في إنجاز مشاريع ومبادرات الإمارات الضخمة، مستمدة عزيمتها من القيادة الرشيدة، ومستقية إمكاناتها وقدراتها مما توفره الدولة من تعليم مدرسي وجامعي نوعي يتبنى العلوم الحديثة وتخصصات المستقبل، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وفق أرقى المعايير، إلى جانب فتح قنوات لتبادل الخبرات مع دول العالم.

القيادة الرشيدة كان رهانها دوماً على أبنائها في تعزيز مسيرتها التنموية، وهو ما أثبتته الكوادر البشرية المواطنة الكفؤة في مشاريع نوعية، سواء في مجال الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية ومسبار الأمل، أو في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، وكذلك التميز في إدارة ملف جائحة «كورونا» عالمياً، والمساهمة في تعزيز قدرات الدولة التنافسية في القطاعين العام والخاص.

الإنسان كان دائماً محور اهتمام القيادة الرشيدة، لذلك فإن رؤيتها لبناء المواطن تبدأ منذ سني تعليمه الأولـى، وتـوجيـهـه فــي المسار الذي يشكل حافزاً إبداعياً له، سواء كان أكاديمياً أو مهنياً، مع توفير مختلف البرامج لما بعد المراحل التعليمية بهدف تعزيز قدراته وإمكاناته للانخراط في سوق العمل، بما يخدم توجهات الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

التعليم والتأهيل المهني والتنمية البشرية، وتعزيزها بالسياسات المتبعة في تبني المواهب وتنمية الإبداع، خطوط تسير بتوازٍ في الإمارات، كونها عناصر كفيلة ببناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة مختلف القطاعات، والمساهمة بفاعلية في الخطط والاستراتيجيات لتحقيق الريادة للدولة على مدى مسيرتها للخمسين عاماً المقبلة.

«الاتحاد»